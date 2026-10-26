Chancengleichheit
Signal gegen Stadt-Land-Gefälle: Sachsen stärkt Erwachsenenbildung im ländlichen Raum

Als Signal gegen das Stadt-Land-Gefälle stärkt Sachsen die Bildung im ländlichen Raum mit rund einer Million Euro.

    Ein Rettungswagen fährt auf einer Alle durch grüne Wiesen
    "Lebenslanges Lernen muss genauso selbstverständlich im Dorf wie in der Stadt möglich sein." (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)
    Lebenslanges Lernen müsse genauso selbstverständlich im Dorf wie in der Stadt möglich sein, sagte der Präsident der Landesdirektion Sachsen. Bildung dürfe keine Frage des Wohnortes sein. Die Fördermittel gehen an den Verein "Ländliche Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen", der seit Jahren wohnortnahe Angebote macht, wie Medienkompetenz für Eltern oder Erhaltungen der Leistungsfähigkeiten im Alltag. Jedes Jahr nutzen laut der Landesdirektion Sachsen knapp 25.000 Teilnehmer die Programme.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.