Chancengleichheit

Lebenslanges Lernen müsse genauso selbstverständlich im Dorf wie in der Stadt möglich sein, sagte der Präsident der Landesdirektion Sachsen. Bildung dürfe keine Frage des Wohnortes sein. Die Fördermittel gehen an den Verein "Ländliche Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen", der seit Jahren wohnortnahe Angebote macht, wie Medienkompetenz für Eltern oder Erhaltungen der Leistungsfähigkeiten im Alltag. Jedes Jahr nutzen laut der Landesdirektion Sachsen knapp 25.000 Teilnehmer die Programme.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.