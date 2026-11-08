Auswertung

In den Vorständen großer Unternehmen in Deutschland waren Frauen lange Zeit die Ausnahme. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das teilte die Beratungsfirma EY mit. 2024 waren es demnach 88 gewesen, 2013 noch 33.

Außerdem haben sich die Gehälter der weiblichen und männlichen Vorstandsmitglieder 2025 weiter angeglichen. Frauen in den Vorständen verdienten im Schnitt 2,20 Millionen Euro und somit 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Ihre männlichen Kollegen kamen auf 2,23 Millionen Euro und knapp zwei Prozent weniger als zuvor. Die Gehaltslücke verringerte sich von 121.000 auf 26.000 Euro.

Die meisten Frauen im Vorstand gibt es in den größten Unternehmen: In den 40 Dax-Unternehmen liegt die Frauenquote bei 30 Prozent und damit höher als im mittleren und kleinen Index M- und SDax. Im MDax stieg die Quote auf 28 Prozent, im SDax auf 18 Prozent. Auch die Gehaltsunterschiede sind in den kleineren Unternehmen tendenziell größer.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.