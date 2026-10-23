CSU-Parteitag

Der CSU-Vorsitzende Söder während seiner Auftaktrede des Parteitags in München (Sven Hoppe / dpa)

Es gehe jetzt um die Existenz der Volksparteien, sagte Söder zum Auftakt des CSU-Parteitags in München. Seine Partei werde dem Erstarken der Radikalen nicht tatenlos zusehen und es nicht zulassen, diesen das Land zu überlassen. In diesem Zusammenhang bekräftigte der bayerische Ministerpräsident seine Forderungen nach einer Brandmauer auch nach links und einer "Extremistenklausel" im Länderfinanzausgleich. Gemeint ist damit ein Ausschluss der finanziellen Unterstützung für Bundesländer, deren Regierungen von AfD oder der Linken angeführt werden.

Zudem warnte der ​CSU-Vorsitzende vor einem Scheitern der schwarz-roten Koalition im Bund. So gelte mehr denn je sein Satz, wonach diese Regierung "die letzte Patrone der Demokratie" sei. Vielmehr müsse es jetzt heißen: Zusammenreißen, Arbeit machen ​und Erfolge haben.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.