Vorgezogene Parlamentswahl in Spanien: Wähler holen sich vor der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Madrid ihre Stimmzettel ab. (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

Bis 18 Uhr gaben nach Angaben des Innenministeriums etwa 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtet, gab es seit der Rückkehr zur Demokratie nach der Franco-Diktatur 1978 um diese Uhrzeit noch nie eine so hohe Wahlbeteiligung. Sie lag außerdem 15 Prozentpunkte über dem Vergleichswert der vorangegangenen Wahl im Juli 2023.

Die Wahllokale auf dem Festland schließen zur Stunde. Auf den Kanarischen Inseln ist eine Abstimmung bis 21 Uhr möglich.

Umfragen zufolge könnten die konservative Oppositionspartei Partido Popular und die ultrarechte Partei Vox zusammen auf eine absolute Mehrheit kommen. Dem linksgerichteten Ministerpräsidenten Sánchez droht nach acht Jahren die Abwahl. Allerdings hatte seine Sozialistische Partei in Umfragen zuletzt noch zugelegt.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.