Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) (dpa / Soeren Stache)

Die SPD müsse immer ausstrahlen, dass sie Verantwortung wolle, sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag" mit Blick auf den SPD-Parteitag im Januar. Zugleich ermahnte er die Sozialdemokraten, sich um die Probleme Deutschlands zu kümmern. In Zeiten, in denen Krisen und Kriege das Leben massiv beeinflussten und die Investitionen im Land vorangebracht werden müssten, habe die SPD keine Zeit, sich um sich selbst zu drehen, betonte er.

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Merz hatte gestern gefordert , dass in der Koalition mit der SPD die Handschrift der Union wieder besser erkennbar sein müsse. Er wolle eine erfolgreiche Koalition, sagte Merz, es gebe aber auch für ihn Grenzen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.