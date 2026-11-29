SPD-Chef Lars Klingbeil. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Damit habe man die Chance, die Rente für die kommenden Jahrzehnte zu sichern, sagte der Vizekanzler der "Rheinischen Post". Schweitzer hält an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren grundsätzlich fest. Allerdings sollen Zeiten etwa der Arbeitslosigkeit und der geringfügigen Beschäftigung nicht mehr angerechnet werden. Klingbeil betonte, alle, die sehr früh zu arbeiten angefangen und lange eingezahlt hätten, hätten sich ihre Rente nach 45 Jahren verdient.

Aus der Union wurden Einwände laut. Von den Arbeitgebern kam scharfe Kritik. Bundesarbeitsminister Schweitzer sprach selbst von einem Kompromissvorschlag. Bundeskanzler Merz hatte das Ziel ausgegeben, dass die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden soll.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.