In Mecklenburg-Pommern können SPD, Linke und Grüne regieren. (dpa / Jens Büttner)

Zuvor hatten nach der Linkspartei auch Sozialdemokraten und Grüne auf ihren Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Das Votum fiel bei der SPD einstimmig aus, bei den Grünen gab es eine Enthaltung.

Ministerpräsidentin Schwesig, SPD, sprach in Güstrow von einem starken Koalitionsvertrag, der in vielen Punkten die Handschrift der SPD trage. Zudem sei klar, dass es mit dieser Koalition keine Zusammenarbeit mit der AfD gebe.

Müller (Grüne): "Ich bin wirklich stolz darauf, was wir als kleinster der drei Partner rausgeholt haben."

Grünen-Fraktionschefin Müller sagte in Stralsund, sie sei stolz darauf, was die Partei als kleinster der drei Partner erreicht habe. Müller ist künftig als Ministerin zuständig für die Themen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie Energie, Mobilität und Gleichstellung. Sie sagte, sie sei stolz darauf, was man als kleinster der drei Bündnispartner herausgeholt habe. Die Linke hatte sich bereits gestern mit breiter Mehrheit für den Entwurf ausgesprochen.

Wiederwahl von Schwesig für Montag geplant

Der Vertrag soll noch am Abend im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald unterschrieben werden. Am Montag will sich Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen. Die designierte Regierungskoalition verfügt über 39 Sitze, die AfD als einzige Oppositionspartei kommt auf 32 Mandate. Schwesig ist seit 2017 Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre bisherige Koalition nur mit der Linkspartei hatte bei der Landtagswahl ihre Mehrheit verloren.

Das 133 Seiten lange Koalitionsprogramm steht unter dem Titel "Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft" und war von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig und den Fraktionschefs der Linken und Grünen erarbeitet worden . Die Legislaturperiode dauert fünf Jahre.

Zwei Ministerien für die Linke, ein Ministerinnenposten für die Grünen

Die Ressortverteilung steht auch fest. Die SPD stellt fünf Minister - einer davon parteilos - sowie den Chef der Staatskanzlei. Zwei Ministerien besetzt die Linke und einen Ministerposten bekommen die Grünen. Fünf Ressortchefs sind Frauen, fünf Männer.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.