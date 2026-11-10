Rot-Rot-Grün

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (M, SPD), der Landesvorsitzenden der Partei Die Linke, Hennis Herbst, und Grünen-Fraktionsvorsitzende Claudia Müller stellten die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern vor. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Anschließend will sich Schwesig im Parlament zur Wiederwahl für das Amt der Ministerpräsidentin stellen. Wichtige Eckpunkte waren schon vor Abschluss der insgesamt vierwöchigen Koalitionsverhandlungen bekanntgeworden. Demnach bleibt der Haushalt sozial orientiert und der Fokus auf dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, von denen sich die Landesregierung die Ansiedlung von neuen Industriezweigen verspricht.

Durch die Gründung einer Landesförderbank will das neue Kabinett weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Der verbreiteten Unzufriedenheit mit dem Ausbau von Wind- und Solarparks will die neue Regierung mit einer stärkeren Beteiligung der Bürger daran begegnen.

Bei der Landtagswahl im September hatten SPD und Linke ihre bisherige Regierungsmehrheit in Mecklenburg-Vorpommern verloren. Die AfD fand als stärkste Kraft aber keinen Koalitionspartner.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.