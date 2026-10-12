Bärbel Bas (Archivbild) (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Bas schrieb, sie habe festgestellt, dass sie Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten. Darüber hinaus müsse sie leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf sie, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, weiter forciert worden seien. Wörtlich erklärte sie: "Da ich momentan nicht die Kraft aufbringen kann, kurzfristig meine Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe ich mich entschieden, beide Ämter aufzugeben." Bas fügte hinzu, im Bundestag werde sie weiterhin die Bürger ihres Wahlkreises Duisburg vertreten. Sie hoffe darauf, bald wieder mit voller Kraft ihre Arbeit erfüllen zu können.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner sagte im Deutschlandfunk , er nehme Bas' Entscheidung mit großem Respekt und Bedauern zur Kenntnis. Er würdigte ihr Engagement und verurteilte die Angriffe gegen die Politikerin. Gleichzeitig nannte er den Rücktritt wörtlich einen "Schlag in der gegenwärtigen Situation" und sprach von einer "Krisenzeit".

Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer soll Bas' Nachfolger im Kabinett werden.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.