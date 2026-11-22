Finanzexperte Prof. Dr. Hartmut Walz (Archivbild) ((c) Ulrich Bosetti, Aachen)

Unter Fachleuten sei von Anfang an klar gewesen, dass man einen öffentlichen Anbieter nicht in wenigen Wochen aus dem Boden stampfen könne, sagte er dem Deutschlandfunk. Walz betonte, dass Sparer gesetzlich keine Förderung verlören, wenn sie ihr Depot nicht schon zu Jahresbeginn eröffneten. Entscheidend sei, dass das bis Ende 2027 geschehe. Einzelnen privaten Anbietern wie Banken, Versicherern und Neobrokern warf er vor, hier den falschen Eindruck zu erwecken, man müsse sofort handeln. Walz wies darauf hin, dass auch Verbraucherschützer empfehlen, zunächst die verschiedenen Angebote abzuwarten und zu vergleichen

Hintergrund sind Medienberichte, wonach laut Bundesregierung wohl erst zum Sommer ein staatliches Standardprodukt für das Altersvorsorgedepot angeboten werden kann. Bis dahin können Sparer nur auf private Anbieter von Standard- und frei gestaltbaren Produkten zurückgreifen.

Altersvorsorgedepot (AVD) löst Riester-Rente ab

Mit dem Altersvorsorgedepot, kurz AVD, kann man ab dem neuen Jahr Geld am Kapitalmarkt anlegen, was vom Staat bis zu einer gewissen Höhe bezuschusst wird. Wer möchte, kann sich das Depot im Rahmen bestimmter Vorgaben selbst kostengünstig zusammenstellen, etwa mit ETF-Sparplänen. Bei den Standardprodukten sind die jährlichen Kosten meist höher und die Anlagestrategie ist vorgegeben. Das soll vor allem jenen Sparern dienen, die sich nicht selbst um die Auswahl einzelner Finanzprodukte kümmern wollen. Das AVD löst die Riester-Rente ab, die wegen schwacher Renditen und zu hoher Gebühren in der Kritik stand.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.