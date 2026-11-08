Nach dem Anschlag ist der Marktplatz in Krakau abgesperrt. (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Trauernde stellten an mehreren Orten Kerzen ⁠auf, die Flaggen am Rathaus wehten ‌auf halbmast. In der Hauptstadt Warschau wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und in belebten Touristenvierteln Barrieren errichtet.

Die ‌gestrige Tat war nach ⁠Einschätzung der Behörden ⁠mutmaßlich rechtsextrem motiviert. Ein 24-Jähriger hatte auf dem historischen Marktplatz in Krakau das Feuer eröffnet. Dabei gab es neben den Todesopfern 17 Verletzte, darunter der Angreifer und zwei Polizisten. Der Verdächtige liegt nach Behördenangaben in kritischem Zustand im Krankenhaus. Im rund 150 Kilometer nordöstlich gelegenen Heimatort des Mannes fand die Polizei zudem die Leichen seiner Eltern sowie seiner ⁠Schwester.

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Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.