Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / Ukrinform / Volodymyr Tarasov)

Nach ‌Angaben von Präsident ⁠Selenskyj kann die Armee ihre Abfangsysteme gegen ⁠russische Drohnenangriffe nicht einsetzen. In der vergangenen Nacht hatte Russland ukrainischen Angaben zufolge mehr als 15 Energieanlagen im Westen und im Zentrum der Ukraine angegriffen.

Selenskyj erklärte, man sei in Gesprächen mit US-Vertretern. Diese führten die Einschränkungen auf technische Probleme zurück. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Ukraine von Problemen mit Starlink gesprochen, das vom US-Unternehmer Musk betrieben wird. Musk teilte mit, jegliche Nutzungsbeschränkungen würden vom US-Militär und letztlich vom US-Präsidenten festgelegt. Trump wiederum sagte, er sei nicht für die vorübergehende Drosselung von Starlink verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.