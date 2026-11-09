Antisemitismus

Bundespräsident Steinmeier in Weimar mit ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern sowie Akteuren des demokratischen Neuanfangs von 1989/90 (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Steinmeier äußerte sich auf einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar. Die Lehre aus diesen sei, sich an die Seite derjenigen zu stellen, die herabgewürdigt, ausgegrenzt, beleidigt oder angegriffen würden, weil sie Jüdinnen und Juden seien. Dabei sei jeder Einzelne gefordert, die Stimme zu erheben, mahnte der Bundespräsident. Für Demokraten sei es die bleibende Pflicht, sich zu Freiheit, Recht und zur Würde eines jeden Menschen zu bekennen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.