Antisemitismus
Steinmeier geißelt Judenhass und ruft zu Zivilcourage auf

Bundespräsident Steinmeier hat zu einem entschiedenen Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Man müsse sich dem Judenhass entgegenstellen - ganz gleich, ob er von den politischen Rändern rechts und links, aus der Mitte der Gesellschaft oder vom Islamismus ausgehe.

    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r.) trifft im Goethehaus ehemalige DDR-Bürgerrechtler sowie Akteure des demokratischen Neuanfangs von 1989/90 aus der Region Weimar.
    Bundespräsident Steinmeier in Weimar mit ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern sowie Akteuren des demokratischen Neuanfangs von 1989/90 (picture alliance / dpa / Martin Schutt)
    Steinmeier äußerte sich auf einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar. Die Lehre aus diesen sei, sich an die Seite derjenigen zu stellen, die herabgewürdigt, ausgegrenzt, beleidigt oder angegriffen würden, weil sie Jüdinnen und Juden seien. Dabei sei jeder Einzelne gefordert, die Stimme zu erheben, mahnte der Bundespräsident. Für Demokraten sei es die bleibende Pflicht, sich zu Freiheit, Recht und zur Würde eines jeden Menschen zu bekennen.
    Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.