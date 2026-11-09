Jahrestag Reichspogromnacht

Bundeskanzler Merz nahm in München am Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Synagoge Ohel Jakob teil. (picture alliance / dpa / AP-Pool / Matthias Schrader)

Merz betonte in seiner Rede in München, Deutschland stehe unverbrüchlich an der Seite Israels. Die Bundesregierung werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um jüdisches Leben zu schützen. Der Bundeskanzler nahm in München am Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Synagoge Ohel Jakob teil.

In der Reichspogromnacht gingen die Nationalsozialisten vom 9. auf den 10. November 1938 zur offenen Gewalt gegen Jüdinnen und Juden über. Hunderte wurden ermordet. Vielerorts wurden Synagogen, Geschäfte und Wohnungen zerstört.

Der 9. November ist auch der Jahrestag des Mauerfalls 1989. In Berlin wurden an der Gedenkstätte Berliner Mauer Kerzen entzündet. Der ungarische Autor und Historiker György Dalos erinnerte in einer Rede an die friedliche Revolution in der DDR und an die Überwindung der Teilung Europas.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.