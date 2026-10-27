Wirtschaft

Steinmeier wirbt für Zusammenarbeit mit China bei Entwicklung von E-Autos

Bundespräsident Steinmeier hat zum Auftakt seines Staatsbesuchs in China für eine engere Kooperation im Automobil-Bereich geworben. Man solle selbstbewusst agieren, was die technologische Zusammenarbeit angehe, sagte Steinmeier nach dem Besuch eines Entwicklungszentrums von Volkswagen in der östlichen Provinz Anhui. Wenn Entwicklungen in China erfolgreich seien, könnten sie in Deutschland und Europa übernommen werden.