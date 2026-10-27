Die Anlage in der Stadt Hefei ist laut dem VW-Konzern das größte Entwicklungszentrum außerhalb Deutschlands. Steinmeier betonte, etwa 3.000 Ingenieure und Tech-Spezialisten arbeiteten dort an der Entwicklung intelligenter und voll vernetzter Elektroautos. Damit nehme Volkswagen Anteil an der "stürmischen technologischen Entwicklung", die in China stattfinde.
Steinmeier bleibt noch bis Samstag in der Volksrepublik. Am Freitag wird er in Peking zu Gesprächen mit Ministerpräsident Li Qiang und Staatspräsident Xi Jinping erwartet.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.