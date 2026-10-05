Richtungswahl für Brasilien: Der als rechtsradikal geltende Flávio Bolsonaro will den linken Amtsinhaber Lula da Silva als Präsident ablösen. (AFP / SERGIO LIMA)

In der ersten Runde der Wahl erhielt Bolsonaro nach Behördenangaben 47,4 Prozent der Stimmen, Lula kam demzufolge auf 44,6 Prozent. Diese Angaben beruhen auf der Auszählung von 97 Prozent aller Stimmen. Beide Politiker verfehlten damit die für einen Sieg im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit.

Insgesamt hatten sich 13 Bewerber um das höchste Staatsamt in Brasilien bemüht. Die Stichwahl ist nun für den 25. Oktober vorgesehen. Bolsonaro ist der älteste Sohn des wegen eines Putschversuchs verurteilten ehemaligen Staatschefs Jair Bolsonaro. Der 80-jährige Lula strebt bereits eine vierte Amtszeit an.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.