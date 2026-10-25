Iran-Krieg

Auch das Emirat Ras al-Chaima am Persischen Golf ist betroffen (Archivbild von November 2013). (picture alliance / Udo Bernhart / Udo Bernhart)

Betroffen sind mehrere Strände, die in der Nähe der Metropole Dubai liegen. Das Umweltministerium teilte mit, dass Öl aus einem Tanker ausgelaufen sei und die Küste erreicht habe. Es liefen Arbeiten, um die Verschmutzung zu begrenzen und betroffene Gegenden zu säubern.

Fachleuten zufolge stammt das Öl aus einem Tanker, der im Zuge des Iran-Kriegs angegriffen worden war. Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt hatte vor zwei Wochen gemeldet, ein Geschoss habe das Schiff getroffen und an Bord einen Brand ausgelöst. Auch der Datenanbieter Windward berichtete kürzlich, dass an einem Tanker etwa 25 Kilometer vor dem Emirat Umm al-Kuwain Öl austrete. Die Strömung trage das Öl in Richtung Küste.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.