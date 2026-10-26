Sieg über Vucic

Das Bündnis "Studentenliste" mit Spitzenkandidat Ilija Srdanovic holte bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit. (picture alliance / AP Photo / Petr David Josek / Petr David Josek)

Vucic war Ende September als Staatspräsident zurückgetreten, um im Falle eines Wahlerfolgs seiner Partei Regierungschef zu werden. Kritiker warfen ihm unter anderem immer wieder demokratische Defizite vor.

Die Studentenbewegung entstand aus Protesten nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs vor zwei Jahren, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Viele führten das Unglück auf Korruption der Vucic-Regierung zurück. Serbien ist seit 2012 EU-Beitrittskandidat.

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Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.