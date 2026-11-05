Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert) (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Das Land werde dazu ein Militärschiff, ein Flugzeug und Experten für die Kampfmittelräumung entsenden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Formal handle es sich um die Ausweitung einer Mission zur Pirateriebekämpfung in der Region. Die Erweiterung diene dem Schutz südkoreanischer Staatsbürger und der Wahrung wirtschaftlicher Interessen.

Die Einsätze beschränken sich den Angaben zufolge auf die offenen Gewässer südlich des Omans. Den Aufklärungsflugzeugen sei es untersagt, iranisches Staatsgebiet oder das Innere der Straße von Hormus zu überwachen.

Der Iran hatte Südkorea vor einer Beteiligung in dem Konflikt gewarnt und mit "schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht.

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Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.