Konflikt im Mittleren Osten

Die die Meerengen Bab al Mandad und die Straße von Hormus markiert auf einer Karte. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Kadri Suat Celik)

Die britische Seehandelsaufsicht teilte mit, dass die Besatzung in Sicherheit sei. Die Behörden ermittelten nach den Explosionen, die sich rund 60 Seemeilen südlich der jemenitischen Hafenstadt Mokka ereignet hätten. Der Name des Tankers wurde nicht bekanntgegeben. Die US-Marine stuft die Bedrohungslage in der Region als erheblich ein.

Hintergrund ist, dass die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im September Land in der Nähe der Meerenge erobert hatten. Die Aufständischen nehmen nach eigenen Angaben Schiffe mit Bezug zu Saudi-Arabien ins Visier. Am Wochenende hatte die Mililz eine Anlage des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco in der Hauptstadt Riad mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.