Tausende Menschen sind in Istanbul für Frauenrechte auf die Straße gegangen. (AFP / BERK OZKAN)

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben in Istanbul rund 3.000 Personen an einer Kundgebung unter starker Präsenz der Polizei teilgenommen. Zuvor hatten die Behörden einen Aufmarsch am Taksim-Platz verboten. Auch in Ankara und weiteren Städten gab es Proteste.

Nach Angaben von Frauenrechtlern wurden in der Türkei in diesem Jahr bereits 369 Frauen ermordet. Das Land hatte sich 2021 aus der Europarats-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.