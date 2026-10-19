Kiew wurde erneut von russischen Drohnen attackiert. (picture alliance / AP Photo / Efrem Lukatsky / Efrem Lukatsky)

Unter ihnen seien drei Kinder, teilten die lokalen Behörden mit. Es habe 15 Verletzte gegeben. Der Angriff ereignete sich demnach in dem Ort Nova Vodolaga. Zuvor hatte Russland erneut den ukrainischen Energiesektor und andere Infrastrukteinrichtungen angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden 16 ballistische Raketen auf die Hauptstadt Kiew und die umliegende Region abgefeuert. Zudem habe es mehr als 200 Drohnenangriffe im ganzen Land gegeben. Mehr als 10 Energieanlagen seien beschädigt worden; gut eine halbe Million Haushalte habe keinen Strom. Selenskyj kritisierte, man sei erneut nicht von den Partnern vor Angriffen gewarnt worden.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.