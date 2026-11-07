Polen
Tote und Verletzte nach Schüssen in Krakau

In der polnischen Stadt Krakau hat ein Mann sechs Menschen getötet und mindestens 15 Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Es deute alles darauf hin, dass er von rechtsextremen Ideologien fasziniert sei, erklärte Polens Innenminister Kierwinski.

    Mehrere Polizeiautos und Rettungswagen mit Blaulicht stehen auf dem Hauptmarkt in Krakau. Ein Polizist sperrt den Tatort mit einem Band ab.
    Der Tatort auf dem Hauptplatz in Krakau wurde von Einsatzkräften abgesperrt. (Art Service / PAP / dpa)
    In seinem Auto seien weitere Waffen gefunden worden, sagte Kierwinski bei einem Besuch in Krakau. Der Mann hatte nach Polizeiangaben auf dem Hauptplatz in der Altstadt aus einem Auto heraus das Feuer eröffnet und auf Menschen gezielt. Er habe Militärkleidung getragen und sei gefasst worden, als er versucht habe, zu entkommen. ⁠Dabei sei er von Polizisten angeschossen und anschließend in ein ⁠Krankenhaus gebracht worden. Der Mann soll polnischer Staatsbürger sein.
    Polens Ministerpräsident Tusk sprach von einem "tragischen" Vorfall. Er richte einen "eindringlichen Appell an Politikerinnen und Politiker aller Lager", diese Tragödie nicht "zu einem Instrument politischer Spielchen" zu machen. Tusk wollte noch am Abend in die polnische Großstadt reisen.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.