Der Tatort auf dem Hauptplatz in Krakau wurde von Einsatzkräften abgesperrt. (Art Service / PAP / dpa)

In seinem Auto seien weitere Waffen gefunden worden, sagte Kierwinski bei einem Besuch in Krakau. Der Mann hatte nach Polizeiangaben auf dem Hauptplatz in der Altstadt aus einem Auto heraus das Feuer eröffnet und auf Menschen gezielt. Er habe Militärkleidung getragen und sei gefasst worden, als er versucht habe, zu entkommen. ⁠Dabei sei er von Polizisten angeschossen und anschließend in ein ⁠Krankenhaus gebracht worden. Der Mann soll polnischer Staatsbürger sein.

Polens Ministerpräsident Tusk sprach von einem "tragischen" Vorfall. Er richte einen "eindringlichen Appell an Politikerinnen und Politiker aller Lager", diese Tragödie nicht "zu einem Instrument politischer Spielchen" zu machen. Tusk wollte noch am Abend in die polnische Großstadt reisen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.