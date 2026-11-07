Der Tatort auf dem Hauptplatz in Krakau wurde von Einsatzkräften abgesperrt. (Art Service / PAP / dpa)

Der Täter habe Militärkleidung getragen und sei gefasst worden, als er versucht habe, zu entkommen. ⁠Dabei sei er von Polizisten angeschossen und anschließend in ein ⁠Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Der Mann soll polnischer Staatsbürger sein.

Polens Justizminister Zurek erklärte, Staatsanwaltschaft und Polizei seien vor Ort, um Spuren zu sichern und die Umstände des Angriffs zu klären. Er appellierte an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren. Man werde für eine strenge Bestrafung des mutmaßlichen Täters sorgen.

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Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.