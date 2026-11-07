Polen
Tote und Verletzte nach Schüssen in Krakau - Polizei geht von Einzeltäter aus

In der polnischen Stadt Krakau hat es nach Schüssen sechs Todesopfer und mindestens 15 Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei eröffnete der Schütze aus einem vorbeifahrenden Auto heraus das Feuer auf Passanten. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

    Mehrere Polizeiautos und Rettungswagen mit Blaulicht stehen auf dem Hauptmarkt in Krakau. Ein Polizist sperrt den Tatort mit einem Band ab.
    Der Tatort auf dem Hauptplatz in Krakau wurde von Einsatzkräften abgesperrt. (Art Service / PAP / dpa)
    Der Täter habe Militärkleidung getragen und sei gefasst worden, als er versucht habe, zu entkommen. ⁠Dabei sei er von Polizisten angeschossen und anschließend in ein ⁠Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Der Mann soll polnischer Staatsbürger sein.
    Polens Justizminister Zurek erklärte, Staatsanwaltschaft und Polizei seien vor Ort, um Spuren zu sichern und die Umstände des Angriffs zu klären. Er appellierte an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren. Man werde für eine strenge Bestrafung des mutmaßlichen Täters sorgen.

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    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.