US-Zwischenwahl

Der SPD-Politiker Metin Hakverdi (Philip Dulian / dpa / Philip Dulian)

Amerika habe den Wandel gewählt, sagte der SPD-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich schränkte Hakverdi ein, Trump habe als amerikanischer Präsident eine verfassungsrechtlich starke Stellung. Das gelte vor allem für die Außenpolitik. In diesem Bereich hofft der CDU-Außenpolitiker Röttgen auf eine Mäßigung. So werde der Kongress etwa eine weitere Eskalation im Konflikt mit dem Iran oder die Übernahme russischer Forderungen gegenüber der Ukraine durch Trump nicht mittragen, sagte Röttgen im Deutschlandfunk.

Die Vorsitzende der Bündnis-Grünen, Brantner, sprach von einem fantastischen Sieg für die Demokraten. Bei der Wahl sei ein Stoppschild gegen US-Präsident Trump gezeigt worden, betonte sie im RBB-Hörfunk.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.