Nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft wurde Hubert Aiwanger in einem Hotel in der Hauptstadt tot aufgefunden. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Landtagspräsidentin Aigner sagte, es sei ein schwerer Verlust für die Politik. Der Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, Streibl, würdigte Aiwangers Menschlichkeit und Bürgernähe. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Schulze, schrieb, ihr tiefes Mitgefühl gelte seiner Familie und seinen Angehörigen. Ähnlich äußerte sich AfD-Chefin Weidel. Der SPD-Politiker Lauterbach nannte Aiwanger einen streitbaren und ehrenvollen Politiker.

Suche nach Todesursache

Aiwanger war gestern Abend in einem Berliner Hotel tot aufgefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Die Todesursache ist noch unklar. Eine Obduktion der Leiche wird voraussichtlich erfolgen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Auch die Mordkommission ermittelt wegen der Bedeutung des Falls – und um ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen.

Der Politiker sollte bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler eine Rede halten. Er habe sich aber aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und sei später nicht mehr erreichbar gewesen, hieß es.

Politische Erfolge und Affäre um antisemitisches Flugblatt

Aiwanger war seit 2006 Landes- und seit 2010 auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler. 2008 feierten er und seine Partei den Einzug in den bayerischen Landtag feiern, Aiwanger übernahm den Postens des Fraktionschefs. Zehn Jahre später, 2018, schmiedeten CSU und Freie Wähler erstmals eine Koalition, die Aiwanger auch zum stellvertretenden Ministerpräsidenten machte.

2023 war wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern ein antisemitisches Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit bekannt geworden. Es wurde einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge damals in Aiwangers Schultasche gefunden. Aiwanger räumte schriftlich ein, "ein oder wenige Exemplare" des Flugblatts besessen zu haben. Er bestritt aber, das Schriftstück verfasst zu haben. Sein Bruder erklärte später, er habe den Text geschrieben. Die Affäre führte zu Rücktrittsforderungen und setzte Aiwanger kurz vor der bayerischen Landtagswahl politisch unter Druck. Ministerpräsident Söder ließ ihn jedoch im Amt als Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten.

Bei der Wahl wenige Wochen später fuhren die Freien Wähler ein Rekordergebnis von 15,8 Prozent ein. Im Gegensatz zu seinen politischen Erfolgen in Bayern blieb ein großes politisches Ziel Aiwangers aber unerreicht: der Einzug seiner Partei in den Bundestag.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.