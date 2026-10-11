US-Präsident Donald Trump (AFP / MANDEL NGAN)

Trump behauptete vor Reportern auf dem Regierungsflughafen Joint Base Andrews, Russland würde gerne einen Deal abschließen, aber Selenskyj wolle das nicht. Trump forderte zudem Wahlen in der Ukraine, was laut Landesverfassung zu Kriegszeiten jedoch ausgeschlossen ist.

Trump steht wegen der im Zuge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Spritpreise vor den Zwischenwahlen unter Druck. Der US-Präsident einigte sich zuletzt mit Moskau auf den Ankauf großer Mengen an Diesel aus Russland. Nach Kritik Selenskyjs an der Entscheidung forderte Trump am Samstag dessen Ablösung. Der ukrainische Außenminister Sybiha wies die Forderung umgehend zurück.

Als Reaktion auf Trumps Einigung mit Russland kündigten die Bundesregierung, die EU und Großbritannien an, an ihren Sanktionen festzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.