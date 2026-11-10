Mögliche Spionageaffäre

Nvidia-Chef Jensen Huang (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)

Präsident Trump sagte vor Journalisten im Weißen Haus, das FBI prüfe den Fall. Nvidia, einer der weltweit wichtigsten Hersteller von Computer-Chips, hat ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet.

Huang hatte in einer E-Mail an die Beschäftigten eine außereheliche Beziehung eingeräumt und sich dafür entschuldigt. Die Frau könnte nach Angaben aus amerikanischen Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein.

Trump stellte sich auf der Pressekonferenz erneut hinter den Nvidia-Chef. Huang bestreite, von den Machenschaften der angeblichen Spionin gewusst zu haben, und er glaube ihm das, meinte Trump.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.