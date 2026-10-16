US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / zz / Andrea Renault / STAR MAX / IPx)

Trump erklärte auf Nachfrage von Journalisten im Weißen Haus, weder er noch der US-Unternehmer Musk, zu dessen Konzern SpaceX Starlink gehört, hätten damit zu tun.

Das ukrainische Militär hatte Lücken in der Drohnenabwehr durch eine reduzierte Starlink-Unterstützung gemeldet. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf amerikanische Regierungsvertreter, die Anweisung zur Drosselung sei aus dem Weißen Haus gekommen. Hintergrund seien die jüngsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Die Drosselung von Starlink ist nach Angaben aus der Ukraine inzwischen weitgehend aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.