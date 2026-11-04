Newsblog zu den US-"Midterms"

Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung zu den Midterms. (AFP / Kent Nishimura)

Mittwoch, 4. November

+++ Der deutsch-amerikanische Professor an der Universität von Michigan, Rüdiger Bachmann, sieht die wirtschaftliche Lage in den USA als ein Grund für die Verluste der Republikaner.

+++ Bundesbildungsministerin Prien wertet den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA als Beleg für die Kraft der Demokratie.

"Ein Morgen der Zuversicht. Die Geschichte der liberalen Demokratie ist längst nicht auserzählt", schrieb die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende auf der Plattform X. Prien nannte den Wahlausgang ein "kraftvolles Votum".

+++ US-Präsident Trump will nach eigenen Angaben das Ergebnis der Zwischenwahlen akzeptieren.

„Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, sagte Trump in einem Interview der Zeitung „New York Times“. „Wir werden uns wahrscheinlich einigen“, erklärte er weiter.

In einem Interview mit „Fox News“ sagte Trump hingegen, die Demokraten würden ihm Gesetzesvorlagen vorlegen, die er als „wahnsinnig“ bezeichnete. Dagegen werde er sein Veto einlegen.

In Online-Medien veröffentlichte er als Signal an seine Anhänger zugleich eine rote Baseball-Kappe, auf der in weißen Großbuchstaben das Wort „Veto“ prangte.

+++ Der demokratische Kandidat Xavier Becerra hat in Kalifornien den Gouverneursposten erobert.

Er setzte sich gegen den Republikaner Steve Hilton durch, wie mehrere US-Sender nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen berichteten. Becerra, Sohn mexikanischer Einwanderer, wird demnach der erste hispanische Gouverneur des bevölkerungsreichsten und auch wirtschaftlich stärksten Bundesstaats der USA.

+++ Die Republikaner haben Hochrechnungen zufolge auch einen stark umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Maine verloren.

Senatorin Susan Collins, die fast 30 Jahre in der Kongresskammer saß, unterlag gegen den demokratischen Herausforderer Troy Jackson, wie die Sender CNN und Fox News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.

+++ Nach übereinstimmenden Hochrechnungen mehrerer amerikanischer Medien erreichen die Demokraten eine Mehrheit auch im Senat.

Damit verlieren die Republikaner von US-Präsident Trump die Kontrolle über beide Kongresskammern. Das berichten die Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen. Dabei sind zwei parteilose Senatoren mitgezählt, die mit den Demokraten verbündet sind.

+++ Die Demokraten im Bundesstaat Kansas haben laut Hochrechnungen erstmals seit 94 Jahren einen Sitz im US-Senat erobert.

Der Demokrat Adam Hamilton setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Roger Marshall durch, wie mehrere Medien auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichteten. Es wäre der erste Senatssitz der Demokraten in Kansas seit 1932.

+++ Die Demokraten haben den Republikanern auch in Ohio einen Sitz im US-Senat abgenommen.

Der demokratische Kandidat Sherrod Brown setzte sich gegen den Republikaner Jon Husted durch, wie mehrere Medien auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen übereinstimmend melden.

+++ Die Demokraten "flippen" auch Texas.

Bei der Senatswahl in der Republikaner-Hochburg eroberte der demokratische Kandidat James Talarico nach Prognosen der Sender CBS und NBC erstmals seit gut drei Jahrzehnten einen Senatssitz für seine Partei. Der 37-Jährige setzte sich klar gegen den Republikaner Ken Paxton durch, den US-Präsident Trump unterstützt hatte.

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Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.