Donald Tusk: Provokation an Grenze zu Kaliningrad verhindert (Adam Warzawa / PAP / dpa / Adam Warzawa)

In der Nacht seien verdächtige Aktivitäten gemeldet worden, erklärte Tusk. Sicherheitskräfte seien daraufhin mobilisiert worden und hätten eine - Zitat - Provokation verhindert. Tusk betonte, die Geheimdienste Polens und verbündeter Nationen warnten bereits seit Wochen vor möglichen russischen Sabotageakten und Provokationen an der polnisch-russischen Grenze. Dazu zähle etwa das Eindringen bewaffneter Menschen auf das polnische Staatsgebiet.

Das NATO-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.