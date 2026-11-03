Polen
Tusk: Versuchte Provokation an Grenze zu russischer Exklave Kaliningrad verhindert

An der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad hat es nach Angaben von Polens Regierungschef Tusk einen Sicherheitsvorfall gegeben.

    Danzig: Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, hält eine Rede während der Zeremonie am Denkmal für die Verteidiger der Küste auf der Westerplatte zum 87. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen.
    Donald Tusk: Provokation an Grenze zu Kaliningrad verhindert (Adam Warzawa / PAP / dpa / Adam Warzawa)
    In der Nacht seien verdächtige Aktivitäten gemeldet worden, erklärte Tusk. Sicherheitskräfte seien daraufhin mobilisiert worden und hätten eine - Zitat - Provokation verhindert. Tusk betonte, die Geheimdienste Polens und verbündeter Nationen warnten bereits seit Wochen vor möglichen russischen Sabotageakten und Provokationen an der polnisch-russischen Grenze. Dazu zähle etwa das Eindringen bewaffneter Menschen auf das polnische Staatsgebiet.
    Das NATO-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.