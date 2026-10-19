Blick auf das nächtliche Kiew (Archivbild) (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Ein Mensch wurde nach Angaben von Bürgermeister Klitschko getötet, drei weitere Menschen seien verletzt worden. In einer Mitteilung auf dem Online-Dienst Telegram hieß es weiter, bei einer weiteren russischen Attacke seien eine medizinische Einrichtung und ‌ein Gebäude ⁠beschädigt worden.

Gestern hatten die russischen Behörden einen uikrainische Drohnenangriff auf die Region Sankt Petersburg gemeldet. Unter anderem seien Ölraffinerien und ein Logistikzentrum getroffen worden. Dabei wurde nach örtlichen Angaben ein Mensch getötet.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.