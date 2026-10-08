Russischer Angriffskrieg

Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind die Gespräche in den USA für zwei Tage angesetzt (Archivfoto). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, das Verhandlungsteam werde am Freitag und Samstag die Sondergesandten von Präsident Trump, Kushner und Witkoff, treffen. Auch eine europäische Delegation werde anwesend sein.

Kushner und Witkoff hatten sich Anfang September in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin über den Ukraine-Krieg ausgetauscht. Ein Ende der Kampfhandlungen ist bisher nicht absehbar.

Durch russische Drohnenangriffe in der Ukraine wurden heute erneut zahlreiche Menschen getötet. In der Stadt Kramatorsk wurde ein Bus getroffen, mehr als 30 Menschen starben. Aus Kiew wurden vier Todesopfer gemeldet.

In Russland wurde durch einen ukrainischen Drohnenangriff ein Rechenzentrum des Internet-Konzerns Yandex lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.