Streit um Satellitensystem

Der Streit um Starlink hält an (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Talukdar)

Starlink verletzt zu haben.

Die seit langem geltenden Beschränkungen für die zivile Version des Dienstes schlössen einen Einsatz für Offensivangriffe aus, erklärte ein Berater von Präsident Selenskyj. Dass Musk davon nichts wisse, sei seltsam. Der Gründer der Betreiberfirma SpaceX hatte der von Russland angegriffenen Ukraine vorgeworfen, es habe Starlink für offensive Attacken verwendet, um Menschen zu töten. Dies bezeichnete Musk als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Eine Woche lang war die Geschwindigkeit des Netzwerks nach Angaben aus Kiew gedrosselt gewesen - dafür übernahmen weder Musk noch die US-Regierung die Verantwortung. Inzwischen läuft es wieder normal.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.