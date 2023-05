Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht auf dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. (IMAGO / ANP / IMAGO / Remko de Waal)

Der ukrainische Präsident zeigte sich davon überzeugt, dass Putin zur Rechenschaft gezogen werde, für den Fall, dass die Ukraine den von Russland begonnenen Krieg gewinne. Sein Land bestehe auf der Einrichtung eines Tribunals.

Vor seiner Rede vor dem Internationalen Strafgerichtshof hatte Selenskyj am Morgen das niederländische Parlament besucht. Im Laufe des Tages sind Gespräche mit dem niederländischen Regierungschef Rutte sowie dem belgischen Premierminister De Croo geplant.

Selenskyj war unangekündigt in die Niederlande gereist, nachdem er zuvor Finnland besucht hatte. Dort hatte der ukrainische Präsident die Regierungschefs von Schweden, Norwegen, Dänemark und Island getroffen. Diese sagten ihm langfristige Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland zu.

Infos zu möglichem Deutschland-Besuch durchgestochen

Möglicherweise steht in Kürze auch ein Deutschlandbesuch für den ukrainischen Präsidenten an. Die Berliner Polizei teilte auf Anfrage mit, Selenskyj werde am 13. und 14. Mai auf Einladung des Kanzleramts in Berlin und Aachen sein. In Aachen wird er mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Eine Bestätigung gibt es bislang nicht. Wie das Nachrichtenportal "t-online" berichtete, herrscht in Kiew Unmut über die Bekanntgabe der Reisepläne. Aus Sicherheitsgründen werden sie in der Regel bis zur letzten Minute geheim gehalten.

