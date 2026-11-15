Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Davon hänge der Schutz von Menschenleben und der ukrainischen Energieversorgung vor dem Winter ab, sagte er. In der Nacht griff Russland Selenskyj zufolge die Energie- und Bahninfrastruktur in acht Regionen an. Der ukrainische Präsident warnt die USA seit Tagen vor den Folgen der Drosselung. Starshield ist Teil des US-Konzerns SpaceX. Der Internet-Dienst spielt für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte eine zentrale Rolle.

Zuvor hatte die Ukraine laut russischen Angaben mehrere Ziele in Russland attackiert. In der südlichen Region Rostow wurde dem Gouverneur zufolge ein Umspannwerk bombardiert. Demnach wurde der Chefingenieur des Werks getötet. Bei einem weiteren ukrainischen Angriff auf die Teilrepublik Tatarstan wurde laut Medienberichten ein großer Komplex der petrochemischen Industrie getroffen. Nach offiziellen Angaben gibt es drei Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.