Nach den "Midterms"

Selenskyj sagte im ZDF, sollte der neue US-Kongress künftig von einer starken Unterstützung durch mehr Geld und Waffen sprechen, dann würde dies den russischen Präsidenten Putin beeinflussen.
Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte in Brüssel, sie hoffe, dass der künftige US-Kongress die Ukraine weiterhin unterstütze und zudem mehr Druck auf Moskau ausübe. Europa und die USA seien gemeinsam viel stärker, wenn es darum gehe, Russland zur Beendigung des Krieges zu drängen.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.