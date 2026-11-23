Umweltminister Carsten Schneider (SPD) (AP Photo / Khalil Hamra)

Die Welt benötige keine Abschlusserklärung, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen, sagte der SPD-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger. Zwar könnten die Ölstaaten eine nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktionierende Klimakonferenz blockieren, aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien könnten sie damit nicht aufhalten. Die Menschen in allen Staaten der Welt merkten, dass es ihnen besser gehe, wenn sie sich unabhängig von Öl und Gas machten. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Dröge, indes bezeichnete den Ausgang der Verhandlungen als verheerendes Signal. Die fehlende Präsenz vieler europäischer Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Merz, habe die Verhandlungsposition in Antalya geschwächt, sagte sie im Deutschlandfunk.

Die Weltklimakonferenz war gestern ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem geplanten Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.