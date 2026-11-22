Klimaaktivisten auf der COP31 in Antalya mit einer eindeutigen Botschaft: Beim Schutz des Klimas geht es derzeit nur langsam voran - und manchmal auch gar nicht. (picture alliance / AP / Khalil Hamra)

Großer Rückschritt für den Klimaschutz: Nach gut zwei Wochen zäher Verhandlungen hat sich die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten in der Türkei nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Mehrere Staaten lehnten im Plenum den von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten "Antalya-Pakt" ab – auch die EU.

Der türkische Konferenzpräsident, der kurz zuvor noch von einer "historischen Gelegenheit" und einer greifbaren Einigung gesprochen hatte, musste einräumen, dass der Text nicht verabschiedet werden kann. Geprägt worden war die Konferenz der knapp 200 Staaten von Versuchen mächtiger Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland, Beschlüsse vergangener Klimakonferenzen zurückzudrehen.

Der 31. Weltklimagipfel in der Türkei sollte eigentlich am Freitag, dem 20. November, enden, ging dann aber in die Verlängerung. Grund war ein Streit über das Abschlussdokument. Es ging um Kohle, Öl und Gas: Obwohl deren Verbrennung maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich ist, wurde ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen im Textentwurf der COP-Präsidentschaft nicht erwähnt.

Dagegen formierte sich Widerstand. Unter anderem die Europäische Union, Panama und kleine Inselstaaten verlangten ein Bekenntnis zum globalen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern.

Kurz vor Beginn des Abschluss-Plenums am Sonntag legte die Türkei noch einmal einen leicht überarbeiteten Beschlusstext vor, der allerdings weiterhin nicht die Wörter "fossil" und "Öl" enthielt. Damit setzten sich offenbar Öl-Staaten wie Saudi-Arabien in den Verhandlungen durch. Die EU und Panama legten schließlich formal Widerspruch gegen den Text ein. Bei den UN-Klimaverhandlungen müssen die Teilnehmer-Staaten ihre Beschlüsse im Konsens fassen.

Angriffe auf die Wissenschaft

Auf der COP31 zeigte sich zudem, dass einige Staaten inzwischen auch bereit sind, den wissenschaftlichen Konsens infrage zu stellen, wenn das ihren wirtschaftlichen Interessen dient. Zu einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) von Anfang September, wonach sich eine Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze nicht mehr wird vermeiden lassen, sagte eine Vertreterin Russlands auf der COP, dieser sei „von keiner Regierung gebilligt" worden.

Andere Länder wiederum versuchen, die Arbeit des Weltklimarats IPCC zu erschweren. Bis 2028 soll dieser eine globale Bestandsaufnahme zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens vorlegen, um daraus die nötigen Schlüsse für das weitere klimapolitische Vorgehen zu ziehen. Doch eine kleine Staatengruppe um Saudi-Arabien, Indien und China forderte im Vorfeld der UN-Klimakonferenz eine Verschiebung des Sachstandberichts auf 2029 – angeblich, um die Perspektiven des globalen Südens besser berücksichtigen zu können. Beobachter halten das Argument für vorgeschoben.

Das wird sich vermutlich erst mit einigem Abstand klar sagen lassen. Doch die Umweltschutzorganisation Germanwatch wirbt dafür, die COP31 nicht auf das fehlende Abschlussdokument zu reduzieren. „Eine Abschlusserklärung ist nicht die ganze Summe der Verhandlungen, die hier auf der Konferenz stattgefunden haben", betont Jennifer Tollmann von Germanwatch.

Tatsächlich habe es in Antalya auch Fortschritte abseits der offiziellen Verhandlungen gegeben. So hätten 27 Länder einen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energien vorgelegt oder angekündigt. Zudem hätten zahlreiche Staaten neue Partnerschaften geschlossen, um ihre Energieversorgung stärker auf Strom und erneuerbare Energien umzustellen.

Die gescheiterte COP31 stellt einen Tiefpunkt im globalen Ringen um mehr Klimaschutz dar. Doch bei allem Frust und Ärger über langsame Prozesse, blockierende Länder und mühsame Verhandlungen wäre es vermutlich ein schwerer Schlag für den Klimaschutz, wenn es die Weltklimakonferenzen nicht gäbe. Hier wurde in der Vergangenheit einiges erreicht, wenn auch längst nicht genug. Die Konferenzen können globalen Druck erzeugen und Länder zumindest dazu zwingen, sich mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen.

Zu den bedeutendsten Klimakonferenzen gehören die COP3 1997 in Kyoto, die COP21 2015 in Paris und die COP28 2023 in Dubai. In Japan wurde 1997 das Kyotoprotokoll beschlossen, das erstmals konkrete Werte für die Reduktion von Treibhausgasen in Industrieländern festlegte. In Paris erzielte die Staatengemeinschaft 2015 einen Durchbruch mit einem Übereinkommen, das vorsah, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen und möglichst bei 1,5 Grad zu halten. Und bei der COP28 in Dubai wurde erstmals die Abkehr von fossilen Energieträgern als Ziel formuliert. Zudem einigten sich die Staaten darauf, die Kapazitäten erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen.

„Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen“: So drastisch meldete sich der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) auf der Weltklimakonferenz in der Türkei zu Wort. Deutschland gehörte in Antalya zu den ambitionierten Ländern, liegt allerdings im Klimaschutz-Index von Germanwatch und dem NewClimate Institute nur auf Platz 25 und damit im Mittelfeld. Der Index bewertet die Klimaschutzbemühungen von 64 Ländern sowie der EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.

Bei den Emissionen und beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist Deutschland demnach momentan Mittelmaß, die nationale Klimapolitik allein bewerten die Experten sogar als „schwach“. Sie kritisieren vor allem die Politik von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die verstärkt auf Erdgas setzt. Nur in der Kategorie Energienutzung schneidet Deutschland vergleichsweise gut ab.

Onlinetext: Asmus Heß / Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen