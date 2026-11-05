Bundespräsidentinnenwahl

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Dass die bayerische Landtagspräsidentin Aigner, CSU, eine ganz hervorragende Personalie sei, habe sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und der Bundespolitik bewiesen. Neben ihr gebe es natürlich auch andere Frauen, die diese Herausforderung unzweifelhaft bewältigen würden, sagte Frei der "Bild"-Zeitung. Bundeskanzler Merz hatte sich für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Ein Vorschlag wird für Anfang nächster Woche erwartet. Am Montag beschäftigen sich die Führungsgremien der CDU mit der Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier. Die CSU hat sich bereits auf Aigner festgelegt, ebenso die ostdeutschen Ministerpräsidenten aus den Reihen der CDU. Zustimmung für Aigner gibt es auch in der SPD und bei den Grünen. Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts durch die Bundesversammlung findet am 30. Januar statt.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.