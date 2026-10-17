Zuckersteuer: Unionsfraktionschef Frei fordert Übergangsfristen für Getränkehersteller. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Der CDU-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", es brauche Übergangsfristen, damit die Getränkehersteller ihre Rezeptur verändern könnten. Sonst drohten höhere Preise und damit Wettbewerbsnachteile und möglicherweise der Verlust von Arbeitsplätzen.

Der Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat, sieht eine Extra-Abgabe auf Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von mindestens fünf Gramm pro 100 Milliliter vor. Sie soll im Juli in Kraft treten. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann forderte bereits einen späteren Starttermin.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.