Die Vereinten Nationen in Genf (picture alliance / Daniel Karmann / Daniel Karmann)

Sie sollen binnen zwei Jahren zu neuen Regeln führen, teilte ein Sprecher mit. Wegen ⁠des Widerstands ⁠Russlands blieb ⁠die Einigung hinter ⁠den Hoffnungen von Menschenrechtsorganisationen ⁠zurück. Befürworter ‌strenger Vorgaben hatten eine rasche Einigung auf rechtsverbindliche Regeln ​gefordert. Diese sollten für Waffensysteme gelten, die Ziele mehr oder ​weniger selbstständig erkennen und ‌angreifen können. Solche Systeme werden mitunter als Killerroboter bezeichnet. Rund 100 Staaten unterstützten diese Position. Staaten mit großer Rüstungsindustrie wie ‌die ‌USA, Russland und Israel lehnten sie ​jedoch ab.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.