Flávio Bolsonaro hat die Stichwahl verloren - er erkannte das Ergebnis aber zunächst nicht an. (Archivbild) (IMAGO / Brazil Photo Press / Marina Uezima)

Nach Angaben der Polizei war Bolsonaro dieser Aufforderung bislang nicht nachgekommen. Die brasilianische Polizei ermittelt gegen ihn wegen Korruptions- und Geldwäscheverdachts.

Seine Partei hat die Niederlage bei der Stichwahl gegen Amtsinhaber Lula da Silva inzwischen anerkannt. Die rechtsgerichtete "Partido Liberal" teilte mit, man müsse allerdings von ihr vorgebrachte Bedenken juristisch klären. Fragwürdige Staatsausgaben hätten Zweifel an einem fairen Wahlprozess geschürt. Präsident Lula hatte kurz vor der Abstimmung veranlasst, die Auszahlung von Sozialleistungen vorzuziehen.

Trump unterstützt Bolsonaros Manipulationsvorwürfe

Flávio Bolsonaro wollte anfangs die Annullierung der gesamten Wahl erwirken. Unterstützung erhielt Bolsonaro von US-Präsident Trump. Dieser bezeichnete die Abstimmung als manipuliert, legte aber keine Belege für seine Behauptung vor.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.