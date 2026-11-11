Autoritarismus-Studie
Unzufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland wächst

In Deutschland nimmt die Unzufriedenheit mit der Demokratie einer repräsentativen Untersuchung zufolge zu. Das geht aus der neuen Ausgabe der sogenannten Autoritarismus-Studie der Universität Leipzig hervor. Nur noch etwa ein Drittel der Befragten sind demnach der Ansicht, dass die Demokratie im Alltag gut funktioniert.

    Die Flagge der BRD weht auf dem Reichstagsgebäude mit dem Schriftzug "DEM DEUTSCHEN VOLKE" und dem Relief im Tympanon über dem Hauptportal im Berliner Regierungsviertel.
    Nur noch etwa ein Drittel der Deutschen sind glauben, dass die Demokratie im Alltag gut funktioniert. (imago / imageBROKER / Michael Weber)
    Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2006. Die Studienautoren nannten das Ergebnis alarmierend. Viele Menschen erwarteten nicht mehr, ihre Interessen innerhalb der demokratisch verfassten Gesellschaft verfolgen zu können. Immerhin stimmten fast 90 Prozent der Befragten der Demokratie als Idee zu.
    Die Befragung wird unter anderem von der Heinrich-Böll und der Otto-Brenner-Stiftung finanziert.

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    Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.