Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2006. Die Studienautoren nannten das Ergebnis alarmierend. Viele Menschen erwarteten nicht mehr, ihre Interessen innerhalb der demokratisch verfassten Gesellschaft verfolgen zu können. Immerhin stimmten fast 90 Prozent der Befragten der Demokratie als Idee zu.
Die Befragung wird unter anderem von der Heinrich-Böll und der Otto-Brenner-Stiftung finanziert.
Autoritarismus-Studie: Demokratieverdruss und regressive Nostalgie auf dem Vormarsch
Vierteilige Serie: Die Nazis in uns - So rechtsextrem ist Deutschland
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.