Autoritarismus-Studie

Unzufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland wächst

In Deutschland nimmt die Unzufriedenheit mit der Demokratie einer repräsentativen Untersuchung zufolge zu. Das geht aus der neuen Ausgabe der sogenannten Autoritarismus-Studie der Universität Leipzig hervor. Nur noch etwa ein Drittel der Befragten sind demnach der Ansicht, dass die Demokratie im Alltag gut funktioniert.