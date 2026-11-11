Autoritarimus-Studie 2026 / Folge 1 - So rechtsextrem ist Deutschland (Getty Images / Alona Horkova)

Die politische Landschaft in Deutschland befindet sich im Umbruch. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat mit der AfD in Sachsen-Anhalt eine Partei die Landtagswahlen gewonnen, die laut den Forschenden der Leipziger Autoritarismus-Studie „extrem rechts steht und in relevanten Teilen völkisch-nationale Ziele verfolgt“.

Die Studie untersucht seit 2002 alle zwei Jahre die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in Deutschland. Die aktuellen Ergebnisse beschreiben eine politische Stimmungslage, die auch von autoritären Sehnsüchten geprägt ist.

Viele Befragte glauben nicht, dass sich die aktuellen Krisen mit dem derzeitigen politischen System lösen lassen. Das zeigt sich unter anderem an der Zustimmung zur Aussage: „Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“. Hier stimmen 23,2 Prozent zu, weitere 24,3 Prozent antworten „teils-teils“.

Die Forschenden interpretieren das als Wunsch nach einem destruktiven Befreiungsschlag. Und sie sehen die Bundesrepublik geprägt von einer „antidemokratischen Mobilisierung“.

Demokratiezufriedenheit auf Tiefstand

Die Demokratiezufriedenheit sinkt in allen Kategorien auf die niedrigsten Werte seit Beginn der Messungen. Die Zufriedenheit mit der Demokratie, „wie sie in der Verfassung festgelegt ist“, liegt bei 65,2 Prozent. Mit der Demokratie, „wie sie in Deutschland funktioniert“, sind nur noch 33,3 Prozent der Befragten zufrieden - im Osten nur noch knapp 23 Prozent.

Damit im Zusammenhang stehen die erstmals abgefragten Aussagen zu „regressiver Nostalgie” und “Apokalypse-Sehnsucht“. Es geht um das Gefühl von Verlust im Vergleich zu einem idealisierten “Gestern” und den Wunsch, die bestehende Ordnung zu zerschlagen.

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Solche Emotionen bedient laut der Analyse der Studienmacher vor allem die AfD. Die Partei schüre eine Niedergangsstimmung, die an die Frustration vieler Menschen anknüpfen kann.

Viele Menschen bewerten ihre Position im Vergleich zu früher als verschlechtert. 43 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu: „Ich wünsche mir die Zeit zurück, in der sich Politiker noch um die Bedürfnisse und Belange von Leuten wie mir gekümmert haben“. Weitere 25 Prozent stimmen teilweise zu. Die Gegenwart erscheint ihnen voller Krisen, die Vergangenheit dagegen vorteilhafter.

In Ostdeutschland ist der Kult um das DDR-Moped Simson ein prominentes Beispiel dafür. Die Leipziger Forschenden betonen: Nostalgie per se ist nicht kritisch. Jeder Mensch brauche Orientierung, die er auch aus Rückbesinnung ziehen könne.

Kritisch werde es dann, wenn die Sehnsucht nach einem Früher verklärend und aggressiv aufgeladen wird. Das bedeutet, dass Betroffene einen Verlust empfinden, der in Wut umschlägt.

Die Befragung zeigt: Wer Wut über den Verlust einer idealisierten Vergangenheit verspürt, unterstützt oft auch Aussagen, wie: “dass in der Gesellschaft endlich mal mit allem aufgeräumt werden müsse”.

Die größte Zustimmung bekam die Aussage: „Es braucht etwas Radikales, damit der gegenwärtige Zustand sich ändert.“ Etwas mehr als 30 Prozent der Befragten stimmten zu, knapp 30 Prozent antworteten mit „teils-teils“.

Der langjährige Rückgang der gemessenen rechtsextremen Einstellungen seit Beginn der Erhebungen 2002 setzt sich nicht fort. Im Gegenteil: Zum zweiten Mal in Folge steigt die Zustimmung in fast allen rechtsextremen Teildimensionen.

„Rechtsextreme Einstellungen sind wieder vermehrt gesellschaftsfähig“, so die Bilanz der Forschenden. Ein Allzeithoch erreicht die Dimension des Chauvinismus, also die Überhöhung der eigenen Nation oder Gruppe.

Die Zustimmung zu antisemitischen Einstellungen verdoppelt sich im Vergleich zu 2022 auf 6,2 Prozent. Treiber ist hier der israelbezogene Antisemitismus. Er steigt auf 16 Prozent Zustimmung - ein Höchstwert.

Die Ausländerfeindlichkeit bleibt hoch: Der Aussage „Die Ausländer kommen nur nach Deutschland, um unseren Sozialstaat auszunutzen“ stimmen 30 Prozent zu, weitere 30 Prozent teils-teils zu.