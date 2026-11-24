Belarus holte zehntausende Migranten ins Land, um sie nach Polen und andere Staaten zu schleusen und diese Länder so unter Druck zu setzen. (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)

Belarus hatte damals Migranten gezielt an die Grenzen zu Polen, Lettland und Litauen gebracht, um die EU unter Druck zu setzen. Das Gericht sprach von einer neuen Realität durch Instrumentalisierung von Migration. Es schränkte ein, dass besonders schutzbedürftige Menschen identifiziert und geschützt werden müssten. Dazu zählten unter anderem Kinder und Kranke sowie Menschen, denen Misshandlung und Lebensgefahr drohen.

Konkret ging es um drei Klagen von verschiedenen Gruppen von Geflüchteten - afghanischen, kubanischen und irakischen Staatsangehörigen, wobei Letztere kurdischer Herkunft sind. Die Migranten äußerten den Vorwurf, gewaltsam am Grenzübertritt in die EU gehindert worden zu sein, ohne dass ihre Asylanträge geprüft wurden. Das sogenannte Non-Refoulement-Gebot verbietet Staaten, Menschen dorthin zurückzuweisen, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen. Zudem bemängelten die Kläger teils schlechte sanitäre und humanitäre Bedingungen in Lagern in der Grenzzone, teils ihre Inhaftierung.

(Aktenzeichen 42120/21; 42165/21 und 17764/22)

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.