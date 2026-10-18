Dekret von Trump

US-Außenminister Rubio: Bedenkzeitraum von 60 Tagen (picture alliance / Sipa USA / Graeme Sloan)

Er erklärte auf Nachfrage von Journalisten, Präsident Trump wolle zunächst die Auswirkungen der Strafmaßnahmen auf die Energiepreise und die Weltwirtschaft prüfen. Dies könne etwa 60 Tage in Anspruch nehmen.

Trump hatte am Freitag ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz gestoppt, das unter anderem Strafzölle gegen Länder vorsah, die russisches Öl und Gas importieren. Er verwies zur Begründung auf das nationale Interesse der USA.

Trumps Dekret löste auch parteiinterne Kritik aus. Der republikanische Senator Tillis sprach von einer - Zitat - "Kapitulation vor einem russischen Diktator".

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.