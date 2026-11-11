Medienberichte

Dies berichten die "New York Times" und der Sender Fox News unter Berufung auf Insider. Beide Medien zitierten eine Stellungnahme des Finanzministeriums. Darin heißt es, Bessent werde sich von den Drohungen der iranischen Führung nicht einschüchtern lassen. Er sei entschlossen, am Kurs gegen Teheran festzuhalten.
Der US-Finanzminister hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Anordnung von Präsident Trump verschärft. Die USA verhängten Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.