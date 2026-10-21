Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt den US-Sondergesandten Steve Witkoff (SNA / IMAGO / Kristina Solovyova)

Putin habe auch deutlich gemacht, dass Russland an einer Wiederherstellung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA interessiert sei, heißt es in den Meldungen weiter. Zugleich kündigte der russische Präsident demnach die Freilassung des in Russland inhaftierten US-Bürgers Stephen Hubbard an. Dieser war in der Ukraine von russischen Soldaten festgenommen worden.

Witkoff will ukrainische Vorschläge übermitteln

Witkoff hatte vor seiner Reise angekündigt, Putin nach seinem gestrigen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Oslo neue Vorschläge zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine unterbreiten zu wollen. Der US-Gesandte betonte, die Gespräche in Norwegen seien produktiv gewesen. Es gebe eine Basis für einen Waffenstillstand.

Strack-Zimmermann: Trump erreicht moralischen Tiefpunkt

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk , der US-Präsident habe mit seinem jüngsten Verhalten einen moralischen Tiefpunkt erreicht. Man könne momentan beobachten, wie Trump verzweifelt versuche, die Zeit bis zu den wichtigen Zwischenwahlen in den USA zu überbrücken. Die FDP-Politikerin warnte zudem vor möglichen Friedensgesprächen Russlands mit den USA und China ohne die Beteiligung der Ukraine und europäischer Vertreter. Den drei Großmächten gehe es darum, die Welt in Einflusssphären aufzuteilen und Europa zu zerpflücken.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.