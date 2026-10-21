Ukraine-Krieg
US-Gesandter Witkoff trifft Präsident Putin in Sankt Petersburg - Freilassung von US-Bürger angekündigt

Im russischen St. Petersburg ist der US-Sondergesandten Witkoff zu Gesprächen mit Präsident Putin zusammengekommen. Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen dankte der Kreml-Chef zum Beginn US-Präsident Trump für dessen Engagement zur Beilegung des Ukraine-Konflikts.

    Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt den Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, vor einem Treffen im Konstantin-Palast in Strelna, einem Vorort von St. Petersburg (Russland).
    Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt den US-Sondergesandten Steve Witkoff (SNA / IMAGO / Kristina Solovyova)
    Putin habe auch deutlich gemacht, dass Russland an einer Wiederherstellung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA interessiert sei, heißt es in den Meldungen weiter. Zugleich kündigte der russische Präsident demnach die Freilassung des in Russland inhaftierten US-Bürgers Stephen Hubbard an. Dieser war in der Ukraine von russischen Soldaten festgenommen worden.

    Witkoff will ukrainische Vorschläge übermitteln

    Witkoff hatte vor seiner Reise angekündigt, Putin nach seinem gestrigen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Oslo neue Vorschläge zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine unterbreiten zu wollen. Der US-Gesandte betonte, die Gespräche in Norwegen seien produktiv gewesen. Es gebe eine Basis für einen Waffenstillstand.

    Strack-Zimmermann: Trump erreicht moralischen Tiefpunkt

    Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk , der US-Präsident habe mit seinem jüngsten Verhalten einen moralischen Tiefpunkt erreicht. Man könne momentan beobachten, wie Trump verzweifelt versuche, die Zeit bis zu den wichtigen Zwischenwahlen in den USA zu überbrücken. Die FDP-Politikerin warnte zudem vor möglichen Friedensgesprächen Russlands mit den USA und China ohne die Beteiligung der Ukraine und europäischer Vertreter. Den drei Großmächten gehe es darum, die Welt in Einflusssphären aufzuteilen und Europa zu zerpflücken.
    Lesen sie zum Thema auch den DLF-Kommentar von Gesine Dornblüth.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.