Russlands Krieg gegen die Ukraine

Steve Witkoff und Vladimir Putin bei einem Treffen Anfang September (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Russian President official apa)

Den Angaben zufolge umfassen die Vorschläge unter anderem Sicherheitsgarantien, einen Wirtschaftsplan für die Zeit nach dem russischen Angriffskrieg und eine europäische Sicherheitsarchitektur. Ein US-Regierungsvertreter sprach nach dem gestrigen Treffen Witkoffs mit Selenskyj in der norwegischen Hauptstadt Oslo von "sehr produktiven und konstruktiven" Beratungen. Die Ukraine habe dabei neue Ideen eingebracht, die nun in die Gespräche mit Putin einfließen sollen.

Selenskyj fordert erneut Beteiligung an Friedensverhandlungen

Selenskyj hatte in Oslo erneut gefordert, dass die Ukraine an allen Verhandlungen über ihre Zukunft beteiligt werden müsse. Mit Blick auf ein mögliches Gipfeltreffen der USA, Russlands und Chinas sagte er, Gespräche seien nur akzeptabel, wenn sein Land mit am Verhandlungstisch sitze.

US-Präsident Trump drängte Selenskyj erneut zu einerEinigung mit Russland. Die Ukraine müsse die Bereitschaft zeigen, den Krieg zu beenden, sagte Trump in Washington. Andernfalls werde es "sehr schlimm ausgehen". Die USA hätten die Ukraine umfassend unterstützt, bislang jedoch nichts dafür erhalten.

Strack-Zimmermann: Trump erreicht moralischen Tiefpunkt

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk , der US-Präsident habe mit seinem jüngsten Verhalten einen moralischen Tiefpunkt erreicht. Man könne momentan beobachten, wie Trump verzweifelt versuche, die Zeit bis zu den wichtigen Zwischenwahlen in den USA zu überbrücken. Die FDP-Politikerin warnte zudem vor möglichen Friedensgesprächen Russlands mit den USA und China ohne die Beteiligung der Ukraine und europäischer Vertreter. Den drei Großmächten gehe es darum, die Welt in Einflusssphären aufzuteilen und Europa zu zerpflücken.

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Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.